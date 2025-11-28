В Раде выступили с требованием к Зеленскому из-за обысков у Ермака

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, требуя отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака.

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале парламентария.

"Господин президент, вы должны срочно освободить главу своего офиса Ермака. После всей той коррупции, циничного хищения в энергетике и оборонке вы абсолютно не имеете никакого права тянуть с этим решением", - написал Железняк.

По его словам, не стоит ждать, "пока украинцы дожмут это решение или пока Ермаку предъявят обвинение, или пока суд выберет справедливое наказание".

Ермак сделал заявление в связи с обысками у себя

"Вам просто нужно взять ручку и поставить подпись. Освободить [от должности] человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы. А кто-то потом строил себе на эти деньги поместья", - считает парламентарий. "Любая другая попытка заговорить это решение, оттянуть, назначить Ермака еще в 100 500 переговорных групп, переставить на другую должность - это просто будет прямой удар по той крошке доверия граждан, которая еще есть у общества. Включая вас. Примите самостоятельно единственный правильный выбор, с которым вы тянули как минимум уже несколько лет", - подытожил Железняк.

С утра сотрудники антикоррупционных органов Украины проводят следственные действия по месту проживания Ермака и в его рабочем кабинете.