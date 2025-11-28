Зеленского запланировали сделать «английской королевой»

Президента Украины Владимира Зеленского захотели сделать «английской королевой», лишив реальной политической власти в стране. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Авторы статьи предположили, что обыски у главы Офиса Зеленского Андрея Ермака могут говорить о реализации планов «антизеленской коалиции». Согласно этим планам, Зеленский потеряет власть над парламентом и правительством, став номинальным правителем. Для этого было необходимо убрать Ермака из политического поля, что ранее Зеленский отказывался делать.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сообщил, что есть три причины начала обысков у Ермака.