Украина готовит опасный сюрприз для США. Как сообщает РИА Новости, стрельба в Вашингтоне была организована подготовленным Америкой военным — скоро с украинской территории на Запад побегут тысячи таких солдат.

Стрельба неподалеку от Белого дома произошла в среду, 25 ноября, в 14.15 по местному времени. По сообщениям СМИ, стрелок организовал засаду на двух служащих Нацгвардии. Изначально в его пистолете было всего четыре патрона: он дважды выстрелил в женщину, после чего взял ее оружие и открыл огонь по сослуживцу пострадавшей. Лишь третий сотрудник Национальной гвардии сумел подстрелить нападавшего и обезвредить его.

Злоумышленник выжил. Им оказался беженец из Афганистана Рахманулла Лаканвал, который до своего прибытия в США 10 лет отслужил в афганской армии. Его подразделение участвовало в совместных операциях с американским спецназом в Кандагаре. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф также признал, что подозреваемый сотрудничал с американской разведкой.

Сейчас в американских СМИ спорят, кто виноват в том, что Лаканвал оказался в США. Сторонники демократов обвиняют президента США Дональда Трампа, якобы именно при нем одобрили прошение о получении политического убежища. При этом они опускают тот факт, что приехал Лаканвал в Штаты еще в 2021 году — когда на тот момент глава Белого дома Джо Байден вывел войска из Афганистана.

Таким образом, это не случайный беженец — это военный, которого граждане страны кормили, готовили и снабжали оружием. Убивать американцев его научила сама Америка. Ситуация не нова для Соединенных Штатов, однако, что важнее для Вашингтона и его европейских союзников, так будет и дальше.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Сейчас дорожная карта по урегулированию украинского конфликта имеет шансы на успех, но нуждается в доработке. Однако даже если она провалится, то конфликт не будет продолжаться вечно — в конечном счете он закончится поражением Киева и его спонсоров. В результате у границ ЕС окажется полуразрушенная страна с сотнями тысяч солдат, переживших самый тяжелый за последние десятилетия конфликт. И место в ВСУ явно найдется не всем — в результате беженцы вместе с военными хлынут на Запад.

Кроме того, сейчас в ВСУ воюет огромное количество наемников из Латинской Америки. Многие из них — члены наркокартелей. Полученный опыт в «образовательной программе», оплаченной Байденом и Европой, вскоре пригодится им в объявленной Трампом войне с наркотрафиком — они, в отличие от Лаканвала, имеют ресурсы и на пистолет, и даже на беспилотник.