НАБУ начало подготовку подозрения главе офиса Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит подозрение Андрею Ермаку, главе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«НАБУ готовит подозрение Ермаку!» — написал он. Детали не сообщаются.

Утром 28 ноября стало известно о начале обысков в квартире Ермака. По информации журналистов, десять сотрудников антикоррупционных органов проводят следственные мероприятия в правительственном квартале Киева.

Гончаренко назвал три причины начала обысков у главы ОП. Ермака подозревают в участии в коррупционной схеме по делу бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, а также в организации преследований сотрудников антикоррупционных структур страны.