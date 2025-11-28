Правительство Индии назвало цель визита Путина

В ходе официального визита президента России Владимира Путина в Индию произойдет обмен мнениями между странами по региональным и глобальным проблемам. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Индии.

«Предстоящий государственный визит предоставит руководству Индии и России возможность обсудить прогресс в двусторонних отношениях, сформулировать перспективы укрепления "особо привилегированного стратегического партнерства" и обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении МИД страны.

В ходе визита Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. В Индии запланирован банкет в честь российского лидера.