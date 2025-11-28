«Не совершайте безумия»: в Венесуэле обратились с призывом к Трампу

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес посоветовал президенту США Дональду Трампу не совершать ошибку и не нападать на его страну, подчеркнув, что венесуэльцы готовы к бою. Перевод его слов приводит Telegram-канал Пул N3.

«Не вздумайте нападать на Венесуэлу, не совершайте безумия — не приходите за народом Венесуэлы. Потому что народ Венесуэлы готов, всегда готов вместе с вооруженными силами дать тот ответ, который потребуется, в тот момент, когда он потребуется», — заявил Владимир Падрино Лопес.

По словам министра, жители Венесуэлы подготовились ко всему, в том числе к бою и смерти.

«Мы готовы к бою. Мы готовы умереть — но никогда не умрем. Мы будем жить и победим», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. После серии недавних атак на суда в Карибском море американский лидер также дал понять, что рассматривает возможность нанесения ударов по территории страны. Сообщалось и о планах США помочь свержению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Трамп оправдывает вмешательство, утверждая, что Венесуэла ввозит в США большие партии наркотиков по морю.

Охота на Мадуро: Что Трамп приготовил для Венесуэлы

При этом глава Пентагона не исключил никаких действий в отношении страны, где сосредоточены большие запасы нефти. Также, по данным СМИ, США объявили небо над Венесуэлой запретной зоной для полетов.