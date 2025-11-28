Кошта призвал дать Трампу пространство, чтобы он добился успеха на Украине

Председатель Евросовета Антониу Кошта поддержал усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и призвал предоставить ему пространство для достижения успеха.

"На протяжении [нескольких] лет разные страны пытались выступать посредниками, безуспешно, - сказал глава Евросовета в интервью испанской газете La Vanguardia. - Трамп взял на себя обязательство попытаться это сделать". "Мы поддерживаем его усилия с первого дня, - добавил он. - Создание параллельного канала не является продуктивным". "Нам нужно дать Трампу пространство для того, чтобы он добился успеха, - добавил Кошта. - Но, если это не сработает, мы должны попытаться найти другие способы открыть другие каналы, чтобы попытаться найти решение".

США ранее предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов о плане Трампа, заявил, что перечень пунктов США по Украине "может быть положен" в основу будущих договоренностей.