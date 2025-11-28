Что произошло в мире 28 ноября: катастрофа в Шереметьево и «План Коломбо»

28 ноября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — катастрофа в Шереметьево и создание «Плана Коломбо». Подробности — в материале «Рамблера».

Катастрофа в Шереметьево

28 ноября 1972 года в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. Самолет Douglas DC-8-62 авиакомпании Japan Airlines выполнял рейс JL-446 из Копенгагена в Токио через Москву. Через несколько секунд после взлета лайнер потерял управление, свалился и рухнул в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы. На борту находились 76 человек — 62 пассажира и 14 членов экипажа. Все, кроме четырех, погибли: двое скончались на месте, а двое умерли позже в больнице. Расследование показало, что экипаж поднял нос самолета слишком высоко во время взлета. Из-за этого скорость и подъемная сила резко упали, и авиалайнер начал стремительно терять высоту.

Создание «Плана Коломбо»

28 ноября 1950 года в Коломбо (Шри-Ланка) была создана международная организация «План Коломбо» для экономического развития стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Она начала работу 1 июля 1951 года. Среди основных задач — поддержка экономического и социального роста, обмен технологиями, ускорение развития через совместные усилия. В организации действует Консультативный комитет, собирающийся ежегодно и включающий представителей ООН и Международного банка реконструкции и развития. В настоящее время в «Плане Коломбо» участвуют 27 стран, включая Австралию, Индию, Индонезию, Китай, Малайзию, США, Японию и другие. Ранее в состав входили Великобритания, Южный Вьетнам и Камбоджа, но они вышли из организации.

Битва при Оливе

В 1627 году, во время Польско-шведской войны, эскадры Речи Посполитой разгромили шведский флот в битве при Оливе. Это стало первой и единственной крупной морской победой польских моряков. Шведы потеряли два корабля и отступили из акватории. У Речи Посполитой были повреждены три судна: «Рыцеж Сьвенты Ежи», «Круль Давид» и «Водник». Хотя эта победа позволила снять блокаду с Данцига, она не повлияла на исход войны, но стала важным пропагандистским успехом для Речи Посполитой.

Амурская речная флотилия

28 ноября 1908 года по приказу Морского ведомства была создана Амурская речная флотилия. В соответствии с приказом, все суда, ранее входившие в Сибирскую флотилию и находившиеся на Амуре, были объединены в Амурскую речную флотилию. Она находилась в оперативном подчинении командующего войсками Приамурского военного округа. Базировалась флотилия в Осиповском затоне под Хабаровском. Судна Амурской флотилии активно участвовали в Первой мировой войне, освобождали Дальний Восток от белогвардейцев и иностранных интервентов, а также принимали участие в боях во время конфликта на КВЖД в 1929 году.

Эстонская освободительная война

Эстонская освободительная война (28 ноября 1918 – 3 января 1920) — конфликт между Эстонией и Красной армией. В конце 1918 года Красная армия стремилась вернуть Эстонию в состав России. 29 ноября 1918 года в Нарве была провозглашена Эстонская советская республика. К январю 1919 года Красная армия контролировала половину Эстонии. 7 января 1919 года эстонские и финские войска начали контрнаступление. В феврале 1919 года войска Красной армии были изгнаны из Эстонии. 2 февраля 1920 года Советский Союз признал независимость Эстонии по Тартускому мирному договору.