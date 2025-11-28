В НАБУ рассказали об обысках у Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят следственные действия у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Об этом НАБУ сообщило в Telegram-канале.

«НАБУ и САП осуществляют следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины. Следственные действия санкционированы и осуществляются в рамках расследования. Детали — вскоре», — сообщило ведомство.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США и партнерами Киева, чтобы спасти его от возможных подозрений со стороны НАБУ. Отмечается, что у главы государства состоялась закрытая встреча с руководителями антикоррупционных органов — директором НАБУ Семеном Кривоносом и руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александром Клименко.