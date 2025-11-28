Антикоррупционные органы Украины – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) – начали обыски у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«НАБУ и САП проводят утром обыски у Андрея Ермака», — сообщил он.

На этом фоне полковник запаса ЛНР Виталий Киселев заявлял, что НАБУ в ближайшее время может инициировать масштабное расследование в отношении президента республики Владимира Зеленского и главы его офиса.

До этого политолог Иван Мезюхо в беседе с RT заявил, что Зеленский понимает, что в любой момент НАБУ, получив соответствующие указания из-за рубежа, может опубликовать сведения о нем самом. По его словам, президент Украины был не готов к такому развитию событий.

Ермак сделал громкое заявление о территориях и Зеленском

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».