Владимир Зеленский не подпишет отказ Украины от территорий. Как сообщает The Atlantic, об этом заявил глава офиса главы киевского режима Андрей Ермак.

По его словам, «пока Зеленский является президентом», никто не должен надеяться, что Киев «отдаст территории».

«Он не подпишет отказ от земель», — заявил Ермак.

Напомним, что на прошлой неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию на Украине. Зарубежные СМИ сообщали, что план включает себя передачу под контроль Москвы оставшейся территории Донбасса, а также признания его и Крыма российскими на официальном уровне.

Позднее журнал Politico заявил, что в план внесли изменения в пункты, касающиеся территорий, а также других чувствительных вопросов для украинской стороны.

Ермак искал помощи у Залужного и получил от него отказ

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора пока не было — лишь список вопросов, которые предлагается обсудить.