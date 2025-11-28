Трамп пообещал поставить на "постоянную паузу" миграцию из стран третьего мира
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что намерен положить конец потоку мигрантов из стран третьего мира в Штаты.
Напомним, что в среду рядом с Белым домом произошла стрельба, в результате которой погибли два военных Нацгвардии США. Правоохранители поймали преступника, которым оказался афганец, прилетевший в Штаты в 2021 году в ходе эвакуации американских военных и некоторых местных жителей из Афганистана.