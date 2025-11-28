Европа может столкнуться с финансовой «черной дырой» после заключения мира на Украине, поскольку на повестку дня выйдут вопросы восстановления бывшей советской республики, а также поддержания ее безопасности, сообщает Reuters.

«Мир на Украине откроет экономическую черную дыру. Мирный план для Украины обойдется Европе дорого», — поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, даже после мирного урегулирования конфликта Украина останется очагом неопределенности, который будет негативно влиять на экономику Европы в течение многих лет.

В материале речь идет о том, что почти год назад Всемирный банк оценил стоимость восстановления бывшей советской республики в $524 млрд в течение следующих 10 лет. Год спустя эта сумма приблизилась к $600 млрд, говорится в статье.

Вместо того, чтобы Российская Федерация взяла на себя половину этой суммы, отказавшись от своих замороженных активов, союзники Украины, возможно, будут вынуждены взять на себя большую часть бремени, резюмировал колумнист.

На этом фоне газета Politico сообщила, что бельгийский премьер Барт Де Вевер написал «резкое» письмо председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, где раскритиковал позицию европейского объединения по изъятию зарубежных активов России.