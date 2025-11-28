Посол Украины попросил Германию не критиковать мирный план США
Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал немецких политиков воздержаться от критики мирного плана США.
Об этом сообщает газета Die Zeit.
Он подчеркнул, что Киеву очень важно участие США в дипломатическом процессе урегулирования конфликта.
Ранее Европейский парламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, которая расходится с требованиями США. Согласно документу, Брюссель никогда юридически не признает суверенитет России над новыми регионами.