Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал немецких политиков воздержаться от критики мирного плана США.

Об этом сообщает газета Die Zeit.

«Я бы также призвал всех здесь, в Германии, не нападать на США. Украине нужны не посредники, а союзники, сидящие на нашей стороне стола», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Киеву очень важно участие США в дипломатическом процессе урегулирования конфликта.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию по урегулированию конфликта на Украине, которая расходится с требованиями США. Согласно документу, Брюссель никогда юридически не признает суверенитет России над новыми регионами.