Орбан сделал заявление о встрече с Путиным в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе визита в Москву 28 ноября намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным поставки энергоносителей, а также украинский кризис. Об этом пишет газета Magyar Nemzet.

По словам венгерского политика, ему приходится «из-за войны» и связанных с ней проблем вылетать в 4 утра, чтобы успеть на встречу с российским лидером.

«Сегодня мы проведем переговоры с президентом России», — пояснил премьер-министр Венгрии.

Одной из основных тем встречи Виктор Орбан назвал согласование новых поставок российских энергоносителей в Венгрию.

«Сегодня в Венгрии самые низкие цены на энергоносители в Европе. Это связано с тем, что у нас есть доступ к дешевой российской нефти и газу. Поэтому я еду в Москву, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением на зиму и следующий год по доступной цене», — пояснил он.

При этом он подчеркнул, что в ходе переговоров «вряд ли получится избежать» вопроса урегулирования украинского кризиса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что видит в мирном плане США «выход из тупика» и «переломный момент» для Украины. Он также обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с призывом согласиться на американский мирный план и начать переговоры с Россией.