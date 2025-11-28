Орбан анонсировал переговоры с Путиным

Премьер Венгрии сегодня приедет в Москву на встречу с президентом России.

По информации агентства, политик собирается обсудить с лидером нашей страны усилия по мирному урегулированию на Украине. Также на повестке будут вопросы поставок нефти и газа.

В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации венгерских СМИ о возможной встрече Владимира Путина с Виктором Орбаном, заявил, что Кремль сообщит о возможных контактах.