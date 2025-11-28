Трамп провел День благодарения без Зеленского

Президент США Дональд Трамп провел День благодарения без Владимира Зеленского, несмотря на то, что ранее ставил ультиматум Киеву о подписании мирного плана до 27 ноября. Глава государства играл в гольф и общался с журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, передает РИА Новости.

Почти до вечера политик пробыл на своем поле для гольфа, после чего состоялась трансляция его общения с военными базами в разных штатах и пресс-подход. О телефонных разговорах и иных контактах с украинской стороной не сообщалось.

Трамп рассказывал об экономических успехах и об атаке на двух бойцов Нацгвардии возле Белого дома. Последнее событие оттеснило международную повестку на задний план. Около 19 часов по местному времени президент отпустил репортеров. О гостях и праздничном ужине в имении информации не поступало.

25 ноября стало известно, что Зеленский отказался от визита в США на этой неделе, сославшись на доработки мирного плана. Политик отметил, что готов встретиться с американским коллегой для обсуждения деликатных вопросов, назвав полезным присутствие и европейских лидеров.