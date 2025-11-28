Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

РФ и Венесуэла подписали 18 документов по итогам заседания межправкомиссии

Россия и Венесуэла завершили 19-е заседание межправительственной комиссии, подписав 18 двусторонних документов, охватывающих различные сферы сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.

Среди подписанных соглашений — договоры о развитии транспортных кадров, партнерство университетов, а также проекты в области молодежной политики и других ключевых направлений.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители обеих стран, подчеркнув важность совместных инициатив для дальнейшего развития двусторонних отношений.

В Госдуме зафиксировали волну возвратов квартир после суда по делу Долиной

В Госдуме зафиксировали резкий рост возвратов квартир после судебных разбирательств, связанных с делом Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что отсутствие в законе понятий "сделка под влиянием" и "продавец под влиянием" усложняет судебное решение, которые вынуждены принимать "в меру своих возможностей".

Этот тренд начался после громкого случая, когда певица стала жертвой телефонных мошенников, из-за чего сделка по её квартире была признана недействительной по решению суда.

Марочко: ВС РФ наступают на харьковском направлении

Вооруженные силы РФ продолжают наступление на харьковском направлении, успешно продвинувшись после освобождения Синельникова. Об этом сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что российские войска прорвали оборону ВСУ и заняли населенные пункты Лиман и Вильча, удивив украинское командование быстрым продвижением.

В то же время Киевские войска стараются быстро закрыть пробоины в своих оборонительных линиях, сталкиваясь с растущими паническими настроениями среди своих бойцов.

ВСУ в 2025 году ежедневно теряют в среднем около 1,4 тыс. военных

В 2025 году вооруженные силы Украины ежедневно теряют в среднем около 1,4 тысячи человек, включая убитых и раненых. Об этом сообщает ТАСС.

За 330 дней января по ноябрь потери ВСУ превысили 468 тысяч боевых бойцов, а российские силы уничтожили множество техники, среди которых тысячи танков и боевых систем.

Президент Владимир Путин отметил, что украинские войска сталкиваются с растущим дефицитом кадров, что существенно влияет на боеспособность.

СМИ: НАТО в ближайшем будущем может умереть

По мнению норвежского ветерана миротворческих миссий ООН Дэна Вигго Бертгуна, в ближайшем будущем НАТО может не только ослабнуть, но и полностью прекратить свое существование. Об этом сообщает ТАСС.

Бертгун считает, что деградация альянса началась еще задолго до конфликта на Украине и уже проявляются признаки его заката, что ведет к утрате НАТО способности выполнять свои основные задачи.

Он также отметил, что операции в Афганистане стали стратегическим поражением для НАТО, что существенно подорвало авторитет организации.