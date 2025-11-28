Венесуэла предложила расширить портфель совместных проектов с РФ

Венесуэла намерена расширить портфель сотрудничества с Россией — 42 новых инициатив уже находятся на рассмотрении профильных ведомств. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, прочную основу взаимодействия составляют совместные предприятия в нефтяном секторе, обеспечивающие более 11% всей добычи нефти Венесуэлы.

Также страны усиливают партнерство в военно-технической сфере: в июле введена в эксплуатацию первая очередь патронного завода.

Трамп анонсировал разговор с президентом Венесуэлы Мадуро

Правительство РФ выразило поддержку Николасу Мадуро в защите национального суверенитета. Кроме того, стороны видят перспективы применения российских ядерных технологий в сельском хозяйстве, промышленности, медицине и образовании — соответствующий документ о намерениях подписан сегодня.