Трамп обозвал журналистку за вопрос о напавшем на нацгвардейцев

Глава американской администрации Дональд Трамп обозвал журналистку глупой в ответ на вопрос о стрелявшем в Вашингтоне.

Как пишет РИА Новости, президента США спросили, почему он утверждает, что подозреваемого афганца могли пустить в США в 2021 году без достаточной проверки, если некоторые ведомства утверждают, что она всё-таки велась.

Трамп заявил, что в США будут существенно сокращать один вид налога

«Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек?» — ответил Трамп.

26 ноября возле Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба.

Пострадавшая при атаке 20-летняя сотрудница Нацгвардии Сара Бекстром скончалась. Врачи продолжают бороться за жизнь её коллеги — 24-летнего молодого человека.