Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала Dialogue Works рассказал, что страны Запада, стремясь предотвратить свой упадок, мечтают о разделении России на малые государства, чтобы воспользоваться высвободившимися ресурсами.

© Lenta.ru

«Они хотят разделить Россию на маленькие государства, чтобы в конечном итоге что? Противодействовать тому, что происходит в мире», — заявил Вольф.

В России захотели выставить Западу счет за экономический ущерб

По словам ученого, желание Старого света присвоить чужие ресурсы напрямую связано с осознанием собственной уязвимости и разобщенности. Эксперт отметил, что Москва знает об этих намерениях и готова к ответным действиям.

Ранее американский экономист Ричард Вольф заявил, что Европа не может выстраивать архитектуру безопасности без участия России — крупнейшей страны на континенте.