Британский коммодор в отставке Стивен Джерми заявил, что страны Запада продолжают отвергать диалог с Россией, несмотря на полную невозможность добиться для Киева победы на поле боя. Об этом он рассказал в интервью профессору Гленну Дисену на YouTube.

По словам военного, расчётов, при которых Украина могла бы переломить ситуацию даже при максимальной поддержке США и Европы, не существует. Он отметил, что отсутствие дипломатии в таких условиях выглядит необъяснимым и демонстрирует «культовое мышление», где любые переговоры с Москвой изначально считаются недопустимыми. Джерми назвал это прямым проявлением политической несостоятельности западных столиц.

Отдельно он указал, что нынешняя система безопасности рухнула не сама по себе — кризис, по его мнению, стал следствием многолетнего продвижения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. В такой ситуации единственным реальным шагом остаётся возвращение к переговорам.

Коммодор подчеркнул, что политика «сдерживания» на практике давно превратилась в линию давления и конфронтации. Он заявил, что Западу необходимо отказаться от попыток продвигаться к рубежам России и перейти к прямому разговору.

В Москве неоднократно обращали внимание на усиление военной активности НАТО в Европе. Российская сторона подчёркивает, что не закрывает двери для диалога, но он должен вестись на равных и без курса на дальнейшую милитаризацию континента.