Кабул предлагает РФ привлекать трудовых мигрантов из Афганистана

Кабул предлагает России привлекать трудовых мигрантов из Афганистана к работам в сфере сельского хозяйства.

Об этом РИА Новости сказал посол Афганистана в России Хассан Гулл Хассан.

«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — заявил дипломат.

Президент Владимир Путин на пресс-подходе во время визита в Киргизию заявил о необходимости миграционной политики в интересах граждан России.

Замсекретаря Совбеза Александр Гребёнкин заявил, что российское руководство намерено содействовать недопущению формирования в регионах этнических анклавов.