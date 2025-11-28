Трамп: мотивы напавшего на нацгвардейцев у Белого дома неизвестны

Мотивы мужчины, напавшего на двух бойцов Национальной гвардии вблизи Белого дома, пока не установлены.

«Кто знает, какова была его мотивация. Но то, что он сделал — ужасно», — сказал президент США Дональд Трамп в ходе прямой линии с военными базами по случаю Дня благодарения.

По словам американского лидера, это преступление серьёзнее, чем убийство, и речь идёт об угрозе терроризма. Трамп также выдвинул свою версию событий, связав нападение с успехами силовиков в борьбе с преступностью.

«Это было сделано, потому что Национальная гвардия была настолько эффективной... Может быть, этот мужчина был расстроен тем, что он не мог совершать преступления», — добавил президент.

Ранее Трамп назвал полный контроль над мигрантами главным приоритетом национальной безопасности страны.