В КНДР заявили, что военное бесчинство США угрожает стабильности в регионе
Безрассудные действия США серьёзно угрожают стратегической стабильности на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), характеризуя политику Вашингтона как «военное бесчинство».
В Пхеньяне подчеркнули, что поведение США чётко показывает источник нестабильности и инициатора изменения статуса-кво.
«Поскольку США продолжают обновлять рекорд в демонстрации военной силы, угрожающей странам в регионе, мы естественно будем активнее пользоваться необходимым правом для защиты своей государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе», — заключает ЦТАК.
Ранее командующий Вооружёнными силами США в Южной Корее (USFK) генерал Ксавье Брансон заявил, что Корейский полуостров является удачно расположенным стратегическим хабом против России и Китая.