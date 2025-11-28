В КНДР заявили, что военное бесчинство США угрожает стабильности в регионе

Безрассудные действия США серьёзно угрожают стратегической стабильности на Корейском полуострове. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), характеризуя политику Вашингтона как «военное бесчинство».

«Безрассудные военные действия США, которые начались с начала текущего года, серьёзно угрожая стратегической стабильности на Корейском полуострове и в окружающем регионе, становятся более откровенными даже в этот момент, когда кончается год», — говорится в материале агентства.

В Пхеньяне подчеркнули, что поведение США чётко показывает источник нестабильности и инициатора изменения статуса-кво.

«Поскольку США продолжают обновлять рекорд в демонстрации военной силы, угрожающей странам в регионе, мы естественно будем активнее пользоваться необходимым правом для защиты своей государственной власти и интересов, мира и стабильности в регионе», — заключает ЦТАК.

Ранее командующий Вооружёнными силами США в Южной Корее (USFK) генерал Ксавье Брансон заявил, что Корейский полуостров является удачно расположенным стратегическим хабом против России и Китая.