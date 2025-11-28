В контексте противостояния с Россией на поле боя НАТО утратила свою политическую силу, превратившись в логистическую компанию. Об этом написало норвежское издание Steigan.

По мнению журналистов, скоро НАТО не ослабнет, а умрет. Это произойдет с политическим разложением, которое началось до конфликта на Украине.

«Сегодня мы видим контуры конца альянса, который больше не способен решить ни одной задачи, для которой, как он утверждает, был создан. <…> Империя без достоинства канула в песок, и остался альянс, внезапно потерявший свою идентичность», — заявили в статье.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и Евросоюз начали готовиться к большой войне с Москвой. Он подчеркнул, что страна не стремится к противостоянию, а «вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии».