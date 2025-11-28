Стало известно о скором приезде Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября полетит в Москву с большой делегацией для переговоров, сообщает издание VSquare со ссылкой на источники.

По его данным, поездка не была согласована с партнерами по НАТО, Евросоюза или США. В составе делегации будет около 10 человек, среди которых глава МИД Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро.

По информации издания, основными темами переговоров станут энергетика и ядерные вопросы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о возможном конфликте Запада с Россией. Он заявил, что Европе нужно помешать вступить в подобное военное противостояние.