Меркель оценила роль Польши в конфликте на Украине

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала сообщения, что возлагает на Польшу и балтийские страны вину за начало конфликта на Украине. Ее слова приводит телеканал Phoenix.

Меркель опровергла данные, что возлагает на Польшу и балтийские страны вину за начало конфликта на Украине из-за их отказа от нового формата диалога с Россией в 2021 году.

«Это следует называть фейк-новостями. То есть того, что якобы было сказано, на самом деле не говорилось — речь шла лишь о последовательности событий», — отметила она.

До этого в интервью венгерскому изданию Partizan Меркель сообщила, что в 2021 году пыталась найти новый формат диалога Евросоюза с Россией, но ее инициативу заблокировали Польша и странами Балтии. Она подчеркнула, что после этого начался конфликт на Украине.