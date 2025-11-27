СМИ назвали событие, ставшее основой для переговоров по Украине

В СМИ появилась информация о том, какое событие стало основой для переговоров по Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Axios.

© ТАСС/Zuma

Согласно информации СМИ, основой для старта новых переговоров по Украине стала закрытая встреча в Овальном кабинете. Именно на ней ице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Белого дома Марко Рубио представили план из 28 пунктов, после чего президент страны Дональд Трамп решил отправить в Киев министра армии США Дэниела Дрисколла.

Отмечается, что встреча прошла в Овальном кабинете 18 ноября. Именно на ней Трамп впервые увидел 28-пунктный мирный план.

«Это был не просто документ — это был документ, который теперь должен был запустить процесс», — рассказал источник Axios.

Кроме того, на встрече присутствовали руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и даже зять Трампа Джаред Кушнер. Все они являются авторами первоначальной версии плана.

Ранее Владимир Путин согласился зафиксировать отсутствие агрессивных планов России против Европы.