В Сан-Диего умерла черепаха, пережившая 20 президентов США

В американском зоопарке Сан-Диего умерла черепаха, пережившая две мировые войны и 20 президентов США.

© Кадр видео SanDiegoZoo

Галапагосскую черепаху звали Грамма, ей был 141 год, пишет The Guardian.

Сотрудники называли ее королевой зоопарка из-за почтенного возраста.

Многие посетители зверинца впервые увидели Грамму, когда были молодыми, а спустя годы вернулись к ней уже со своими детьми.

Самая старая из известных галапагосских черепах по кличке Гарриет прожила в Австралийском зоопарке до 175 лет.