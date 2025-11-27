В Сан-Диего умерла черепаха, пережившая 20 президентов США

Guardian: в США в возрасте 141 года умерла старейшая черепаха
В американском зоопарке Сан-Диего умерла черепаха, пережившая две мировые войны и 20 президентов США.
Галапагосскую черепаху звали Грамма, ей был 141 год, пишет The Guardian.
Сотрудники называли ее королевой зоопарка из-за почтенного возраста.
Многие посетители зверинца впервые увидели Грамму, когда были молодыми, а спустя годы вернулись к ней уже со своими детьми.
Самая старая из известных галапагосских черепах по кличке Гарриет прожила в Австралийском зоопарке до 175 лет.