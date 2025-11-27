В Иране заявили, что США и Израиль ушли ни с чем после июньского конфликта

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США и Израиль «ушли с пустыми руками» во время конфликта с его страной и после ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы победили в 12-дневной войне как Израиль, так и США. Они пришли, сотворили зло, получили сдачи и в итоге ушли с пустыми руками, не достигнув ни одной из своих целей», — сказал Хаменеи в обращении, показанном на иранском телевидении.

Хаменеи в своей речи также отверг сообщения о том, что Тегеран якобы передавал Вашингтону какое-либо послание, назвав такую информацию «абсолютной ложью».

16 ноября источник в иранском министерстве иностранных дел сообщил, что исламская республика будет готова к проведению ирано-американских переговоров, если США изменят свой подход. По его словам, Тегеран заинтересован в компромиссном решении, которое подойдет всем сторонам.

До этого глава Белого дома заявил, что Иран в настоящее время не обладает ядерным потенциалом.