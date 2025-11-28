Киевский журналист Виталий Портников в эфире YouTube-канала «И грянул Грэм» испугался популярности президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко среди украинцев.

© Lenta.ru

Он отметил, что большая часть украинских избирателей в 2014 и 2019 году, когда избирались президенты Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Владимир Зеленский, голосовали за договоренности с Россией.

Многие и сейчас хотели бы вернуть прежние отношения, но никогда в этом не признаются, считает Портников. «Чтобы не признаться самому себе: «Я хотел вернуться туда, где был, чтобы мы дружили с Путиным, который еще недавно казался мне лучшим политиком всех времен и народов», — добавил он.

Журналист отметил, что своих президентов украинцы считают коррумпированными, а Лукашенко — сильным лидером, который не допустил войны. «Я уже время от времени читаю подобные мысли в социальных сетях людей, которые так продолжали считать все годы войны, но стеснялись об этом сказать. Теперь уже говорят», — заключил он.

Ранее уехавший с Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что в стране сложилась катастрофическая ситуация. По его словам, на Украине происходит «переход к руинам» на фоне того, что США фактически вышли из конфликта. e/