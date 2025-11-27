Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник прокомментировал нежелание президента Украины Владимира Зеленского отдавать Донбасс ради победы на выборах. Об этом он высказался в беседе с News.ru.

Олейник назвал желание Зеленского забрать Донбасс актерской игрой и подчеркнул, что таким образом тот пытается отсрочить неизбежное поражение. Бывший нардеп также назвал главу государства артистом и шулером. По его мнению, Зеленский понимает, что вопрос Донбасса является принципиальным для России.

«...Это все лукаво, просто игра. Это попытка натянуть маску скорби», — сказал Олейник.

Ранее Зеленский рассказал, что команда президента США Дональда Трампа требовала от него отдать Донбасс российской стороне. В частности, на встрече спецпосланник Стив Уиткофф подчеркнул, что территория Донбасса входит в состав России по ее Конституции.