В ЕС обвинили Россию в нападении на членов гитлеровской коалиции во время Второй мировой войны.

Согласно высказыванию главы Евродипломатии Каи Каллас, «за последние 100 лет ни одна страна не нападала на Россию, но Россия напала на более чем 19 стран».

Какие это были страны, она не уточнила.

Ее слова цитирует агентство Bloomberg.

До этого Каллас потребовала от РФ ограничить численность своей армии и сократить военный бюджет в рамках мирного плана по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности зафиксировать на бумаге, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении Европы.