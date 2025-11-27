что стоит за высказыванием Марка Рютте

«Нынешнего президента США, как и любого другого политика, есть за что критиковать. Но в чём его совершенно невозможно упрекнуть, так это в отсутствии стремления к миру. Для Трампа мир — это наивысшая политическая ценность. И именно эта особенность американского лидера является объектом манипуляций со стороны генерального секретаря НАТО и большей части европейского политического класса».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте — человек подчёркнуто несемейный. Бывший премьер-министр Нидерландов — закоренелый холостяк, который в недавнем прошлом ради отвлечения от государственных обязанностей каждый четверг утром преподавал социальные науки в средней школе в Гааге. Но у человека с таким бэкграундом всё равно есть свой «папочка». Так Марк Рютте полюбил публично именовать Дональда Трампа.

Для функционера, который в силу самого рода своей деятельности обязан быть «застёгнутым на все пуговицы», такое поведение является довольным странным. И в ходе своего интервью газете El País генеральный секретарь НАТО счёл необходимым объясниться: «Всегда есть какие-то нюансы, связанные с формулировками. Когда я сказал «папочка», я не осознавал в тот момент, какое впечатление это произведёт. Но ничего страшного. Я хочу сказать, что это вопрос вкуса — говорить так или нет. Но это мой стиль, нравится он людям или нет. Они же меня знали, когда предлагали стать генеральным секретарём».

«Это вопрос стиля, это вопрос вкуса», — утверждает главный гражданский чиновник Североатлантического альянса. И с одной стороны, это действительно так. Но, простите за банальность, если есть одна сторона, то, значит, есть и другая сторона — содержательная. И если вопросы стиля и вопросы вкуса — это личное дело каждого, то содержательные аспекты деятельности Марка Рютте на должности генерального секретаря НАТО — нечто принципиально иное. Попробуем рассмотреть высказывания Рютте про «папочку» через призму этого «принципиально иного».

В преамбуле устава НАТО записано: «Договаривающиеся стороны преисполнены решимости защищать свободу, общее наследие и цивилизацию своих народов, основанные на принципах демократии, свободы личности и законности. Договаривающиеся стороны преследуют цель укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе. Договаривающиеся стороны полны решимости объединить свои усилия с целью создания коллективной обороны и сохранения мира и безопасности».

Обратите внимание: везде речь идёт о «договаривающихся сторонах» — во множественном числе. Но, как хорошо знают все, кто знаком с историей и внутренними механизмами работы НАТО, это множественное число — обманка, фиговый листок, способ ввести в заблуждение. С момента появления в 1952 году должности генерального секретаря альянса никто из 15 временных или постоянных обладателей этого поста не был американцем: четыре представителя Нидерландов, три итальянца, два британца, два бельгийца, один немец, один испанец, один норвежец, один датчанин.

Но вот другой, гораздо более значимый факт. Должность верховного союзного командира сил НАТО в Европе появилась ещё в 1951 году — на десять месяцев раньше, чем должность генсека. С того момента на этом посту успел побывать 21 человек. И все эти два с лишним десятка личностей без исключения были американцами. Вот вам реальная командная структура НАТО. На самом деле Североатлантический альянс — это Америка плюс все остальные. И слова Марка Рютте про «папочку» — признание этой реальности.

Но, простите мне мой психоанализ на любительском уровне, этим признанием реальности смысл слов генерального секретаря НАТО далеко не исчерпывается. Для Рютте Трамп — это не просто daddy («папочка»). Для Рютте Трамп — это sugar daddy («сахарный папочка»), богатый покровитель, которого надо раскрутить, который является объектом манипуляций. И характер этих манипуляций полностью понятен.

Нынешнего президента США, как и любого другого политика, есть за что критиковать. Но в чём его совершенно невозможно упрекнуть, так это в отсутствии стремления к миру.

Для Трампа мир — это наивысшая политическая ценность. И именно эта особенность американского лидера является объектом манипуляций со стороны генерального секретаря НАТО и большей части европейского политического класса.

На днях Марк Рютте так отозвался об основанном на достигнутых в ходе встречи лидеров РФ и США на Аляске договорённостях мирном плане США по Украине: «Этот мирный план является основой для переговоров между Украиной и США. В нём есть некоторые сильные, но также и некоторые сложные элементы, которые требуют ещё работы и переговоров. Украинцы и американцы сейчас работают над этим... За этим должны последовать другие встречи, а затем должны состояться отдельные переговоры с ЕС и НАТО по некоторым вопросам. На пути к миру мы ещё далеки от цели».

За встречами — консультации. За консультациями — переговоры. За переговорами — новые встречи. И так по кругу: как можно большее количество раз. Стремление Марка Рютте замотать, выхолостить мирный процесс, заставить весь «пар уйти в свисток» заметно невооружённым глазом. «На пути к миру мы ещё далеки от цели», — заявляет генеральный секретарь НАТО. Но вот точно ли выбранный Рютте путь — это «путь к миру» и что на самом деле является его «целью»? На этот счёт нет и не может быть никаких иллюзий. Цель Рютте состоит в саботаже попыток добиться скорейшего прекращения военных действий в Европе. Главный гражданский чиновник НАТО хочет обвести «папочку» вокруг пальца. Такой он у нас (поправка — у них) лукавый парень!

