Зеленский анонсировал важные переговоры со своим участием

Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе не только украинская делегация проведет важные переговоры, но и он сам. Соответствующее видеообращение опубликовано у него в Telegram-канале.

По словам Зеленского, Киев ежедневно проводит консультации со своими партнерами по достигнутым в Женеве договоренностям, касающимся мирного плана США. В ближайшие дни данный процесс будет продолжен, чтобы «приблизить пункты документа к форме, которая выведет Украину на дорогу к миру и гарантиям безопасности», указал он.

«На следующей неделе будут важные переговоры не только у нашей делегации, но и у меня. Мы готовим твердую почву для таких переговоров. Украина будет крепко стоять на ногах», — сказал Зеленский.

О каких именно встречах и чему они будут посвящены, он не уточнил.