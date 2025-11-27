The Guardian: Дания создала «ночной дозор», чтобы следить за Трампом

Правительство Дании создало в министерстве иностранных дел специальный «ночной дозор», чтобы отслеживать заявления и действия президента США Дональда Трампа. Об этом пишет обозреватель Миранда Брайант в статье для The Guardian.

В октябре газета The Wall Street Journal сообщила, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз Трампа установить контроль над Гренландией.

«Ночное дежурство начинается каждый день в 17:00 по местному времени. К 7:00 утра готовится доклад о том, что было сказано и произошло за ночь, и рассылается правительству Дании и по профильным ведомствам», — уточнила автор статьи.

По ее данным, «ночные дежурства» пришлось ввести после дипломатического конфликта между Копенгагеном и Вашингтоном.

Брайант пояснила, что инициатива стала одним из нескольких примеров того, как датской дипломатии и государственной службе пришлось адаптироваться к новой реальности второй администрации Трампа.