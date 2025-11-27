Генсек НАТО назвал страны альянса прифронтовыми государствами

Все страны НАТО сейчас являются прифронтовыми государствами из-за России. С такой точкой зрения выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

«Нам нельзя быть наивными. Мы все — прифронтовые государства», — заявил генсек, обосновав это тем, что новые российские ракеты могут достичь любой страны — члена альянса в короткие сроки.

При этом Рютте не обратил внимания на неоднократные заявления России о том, что она не собирается нападать на страны НАТО.

Ранее выяснилось, что Рютте не знает, сколько стран основали НАТО.