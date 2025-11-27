Слишком быстрый путь к миру невыгоден Украине. Такое заявление сделала в четверг, 27 ноября, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Как заявила глава евродипломатии, в контексте попыток мирного урегулирования конфликта на Украине важно, чтобы европейские лидеры "встали бок о бок" с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским, поскольку безопасность Украины тесно связана с безопасностью Европы.

До того Каллас рассказала, что все приветствуют устремления Соединенных Штатов, предложивших мирный план по Украине, однако "сейчас мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к прекращению огня". По ее словам, "нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры", сообщает Reuters.

В США между тем оптимистично оценили ход контактов с российскими властями по поискам мирного пути урегулирования конфликта на Украине. В Белом доме уточняли, что "остается несколько деликатных, но вполне решаемых деталей, которые предстоит согласовать".

В то же время президент России Владимир Путин напомнил про щекотливый момент: на Украине нет легитимного президента, который был бы вправе подписывать мирные документы. Подписывать документы о мирном урегулировании конфликта с представителями киевского режима бессмысленно, поскольку "нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано".