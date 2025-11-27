Европарламент утвердил жесткую резолюцию о новых регионах России

Европарламент принял резолюцию по украинскому урегулированию, в документе содержится отказ от признания новых регионов России и требование о выводе российских сил из Крыма и Донбасса, пишет РИА Новости.

По данным агентства, за резолюцию проголосовали 401 из 651 присутствовавшего евродепутата, 70 выступили против, 90 воздержались.

«[Европарламент] напоминает о своей позиции, согласно которой территория [новых регионов России] не будет юридически признана ЕС и его государствами-членами как российская», — отмечается в документе.

По мнению евродепутатов, в рамках любого соглашения по Украине Россия должна отказаться от Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В резолюции подчеркивается, что любое мирное соглашение должно обязать Россию полностью возместить Украине весь причинённый материальный и нематериальный ущерб, а также должно гарантировать вывод всех российских сил с территории новых регионов.

Кроме того, говорится в документе, европейцы настаивают на развертывании миссии ООН «по обе стороны линии соприкосновения».