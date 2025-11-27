WP: в ЕС до сих пор не знают, что у Трампа на уме по теме урегулирования на Украине

Для европейских чиновников неясно, что будет на практике означать обещание Вашингтона работать с Европой над гарантиями безопасности для Киева.

Тем не менее, как пишет газета Washington Post, некоторые политики согласны, что достижение мирного соглашения стало более вероятным.

По данным издания, Киев находится под давлением на поле боя и столкнулся с коррупционным скандалом. Поэтому готовность Владимира Зеленского пойти на уступки может расти.

О приближении к мирному урегулированию на Украине сообщил газете и неназванный чиновник Белого дома. По его данным, уровень оптимизма сейчас довольно высок.