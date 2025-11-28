В Эстонии Европу назвали старым жирным котом

Европа стала старым жирным котом. Такое мнение высказал глава МИД Эстонии Маргус Цахкна в интервью Newsweek.

Так он отреагировал на то, что страны НАТО в Европе начали больше вкладывать в оборонную промышленность, на чем, по его словам, сосредоточился президент США Дональд Трамп. Цахкна отметил, что странам нельзя игнорировать инвестиции в свой военный потенциал.

«Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот», — заявил Цахкна.

Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Эстония готова отправить войска на Украину в рамках размещения западного вооруженного контингента на территории страны. По его словам, для размещения западного контингента на территории Украины необходимо заключение «конкретного» мирного соглашения.