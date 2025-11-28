Руководство Армении и Азербайджана рассматривает более тесные связи с Европейским Союзом (ЕС) в качестве альтернативы отношениям с Россией. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что обе страны играют незаменимую роль в работе Среднего коридора — маршрута, соединяющего Европу и Китай через территории Средней Азии и Закавказья. Как сообщают журналисты, участие стран также может внести свой вклад в продвижение отношений между Турцией и Евросоюзом.

«Армения может стать следующей Молдовой», — заявил один из европейских чиновников.

Отказ от санкций против России обошелся Грузии «холодной войной» с Западом

Ранее президент России Владимир Путин оценил деятельность Армении в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он отметил, что Ереван воздерживается от участия в заседании объединения, однако другие страны — участницы организации относятся к выбору руководства республики с уважением.

Накануне спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян заявил о фактическом выходе республики из ОДКБ. Он отметил, что это не является проявлением антироссийских настроений.