Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отвергла критику за ее слова о вине Польши и стран Балтии за начало конфликта на Украине. На обвинения она ответила в интервью немецкому общественному телеканалу Phoenix.

«Вы должны называть это фейковыми новостями, то есть говорить, что этого вообще не было», — сказала она, отметив, что ее слова были искажены.

По ее словам, это была просто дискуссия о хронологических событиях, которые описаны в ее книге Freiheit. Она подчеркнула, что в течение целого года ни у кого не возникало вопросов, а потом «поднялся большой шум, потому что оригинал почти никто не читает».

На вопрос, не хочет ли она обвинить в начале конфликта Польшу или страны Балтии, Меркель ответила отрицательно, добавив, что неудачу в попытках предотвратить конфликт потерпели все, в том числе в ходе ее переговоров с американцами.

Ранее венгерское издание Partizán опубликовало интервью с Меркель, в котором она обвинила Польшу и страны Прибалтики в начале специальной военной операции на Украине. Политик заявила, что Польша, Латвия, Литва и Эстония в 2021 году саботировали попытку урегулирования украинского кризиса, выступив против ее предложения о новом формате диалога между Евросоюзом (ЕС) и Россией.