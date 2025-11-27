СМИ назвали авторов плана США по Украине

План по Украине из 28 пунктов, как сообщает Axios со ссылкой на информированные источники, сформулировали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Затем вице-президент Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио посчитали подготовленный документ приемлемым для обсуждений.

После того, как Вэнс увидел план и проконсультировался с Рубио, они, как утверждается в материале, собрали встречу в Белом доме, чтобы получить согласие президента США.

По словам собеседников издания, встреча состоялась 18 ноября, по ее итогам Трамп дал добро на переговоры. Вэнс и Рубио, как указано, привели «убедительные доводы в пользу того, что план из 28 параграфов может привести к прорыву».

"Это был документ, который мог бы запустить процесс", - заявил один из источников издания.

Axios также отмечает, что после переговоров 23 ноября в Женеве с участием представителей Вашингтона и Киева план с 28 сократился до 20 пунктов. По 18, как указано, достигнуто согласие.