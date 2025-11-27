СМИ раскрыли детали создания плана Трампа по Украине «без правок»

Первоначальный вариант плана США по урегулированию на Украине разработали спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал Axios.

«Уиткофф и Кушнер разработали первоначальный план из 28 пунктов, использовав аналогичный список для мирных переговоров в секторе Газа», — говорится в сообщении издания.

Сообщается, что после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс увидел документ и проконсультировался с госсекретарем Марко Рубио, «они созвали совещание в Белом доме, чтобы получить одобрение» Трампа.

CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды.