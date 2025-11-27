Стало известно о двух заговорах, сопровождающих переговоры по Украине

О двух заговорах, которые якобы сопровождают согласование мирного плана по Украине, пишет издание The Economist. По информации источников, процесс достижения договоренностей может затянуться на несколько месяцев.

Работающий в Киеве западный дипломат заявил, что это не очередной раунд того, что было раньше.

В статье отмечается, что те, кто близок к переговорам, говорят о «серьезном прогрессе», сближающем некоторые украинские и российские позиции.

При этом издание пишет, что в процессе урегулирования конфликта на Украине американская дипломатия выглядит непоследовательной из-за соперничества внутри Белого дома. На выгодное России и отдающее приоритет американским коммерческим интересам урегулирование настроены спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс. Однако работавший с европейскими союзниками над сокращением мирного плана госсекретарь Марко Рубио занимает другую позицию.

По словам источников в Белом доме, эту битву выиграл Рубио, однако она не будет последней.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых позиций. Об этом российский лидер высказался в четверг, комментируя мирный план США по Украине.