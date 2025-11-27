Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" украинца экстрадировали в ФРГ

Италия выдала полиции ФРГ украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на источники.

© Global look

По данным газеты, задержанный будет доставлен в Карлсруэ, где расположена Генпрокуратура Германии.

Вместе с тем, судебный процесс с высокой долей вероятности будет проходить в Гамбурге — 28 ноября подозреваемый предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения.

Экстрадиция стала результатом более чем трехмесячной процедуры, проведенной итальянскими властями, отметили журналисты.

Напомним, что Кузнецов был арестован в августе на Адриатическом побережье Италии и с 21 августа находился в заключении в курортном городе Риччоне.

В сентябре итальянский суд постановил экстрадировать украинца в Германию, однако его защита пыталась оспорить это решение.

Адвокаты опирались на решение польского суда, который отклонил запрос на экстрадицию другого подозреваемого в этом деле, дайвинг-инструктора Владимира Журавлёва, в ФРГ.