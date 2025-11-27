В Лондоне продадут яйцо Фаберже с 4,5 тысячами бриллиантов

Редкое яйцо Фаберже из хрусталя с 4,5 тысячами бриллиантов, изготовленное семьи российского императора Николая II, уйдет с молотка в Лондоне. Об этом сообщает Associated Press.

© Faberge

Начальная цена «Зимнего яйца» на аукционе Christie's — $26,4 млн. Оно одно из семи «царских» яиц Фаберже, оставшихся в частных руках.

10 сантиметровое украшение изготовлено из горного хрусталя и покрыто изящным рисунком в виде снежинок. Внутри яйца находится съемная корзиночка с украшенными драгоценными камнями кварцевыми цветами, символизирующими приход весны.

Марго Оганесян, глава отдела русского искусства Christie's, сравнила его с роскошной версией «Киндер-сюрприза» и шедевром Леонардо да Винчи.

«Зимнее яйцо» — превосходный образец мастерства и дизайна, «Мона Лиза» декоративно-прикладного искусства», — сказала Оганесян.

Это яйцо — одно из двух, созданных женщиной-дизайнером Альмой Пихль, по заказу царя Николая II для его матери, вдовствующей императрицы Марии Федоровны, в качестве пасхального подарка в 1913 году. Второе яйцо, созданное Пихль, принадлежит королевской семье Великобритании.

В период с 1885 по 1917 год мастер Петер Карл Фаберже и его компания создали более 50 яиц для российской императорской семьи, каждое из которых было уникальным и содержало скрытый сюрприз. Начало традиции положил Александр III, подарив своей жене яйцо на Пасху. Всего сохранилось 43 императорских яйца Фаберже, большинство из которых хранятся в музеях.

