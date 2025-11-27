Рубио дал обещание по переговорам по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в Женеве в частном порядке обещал европейским коллегам, что переговоры по Украине не будут касаться тем, напрямую связанных с Европой. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников.

По данным издания, европейские лидеры узнали о плане президента США Дональда Трампа по Украине не от него самого, а из СМИ. Утверждается, что в Европе знали о том, что Белый дом готовит соответствующий документ, но не о конкретных его положениях. Таким образом утечка плана в СМИ вызвали у европейских лидеров «шок и недоверие», заставив понять, что Трамп исключил их из процесса урегулирования конфликта на Украине.

Обмен информацией с Европой произошел лишь в воскресенье, 23 ноября, когда с лидерами ЕС и встретился Рубио.

«Он в Женеве в частном порядке заявил европейцам, что вопросы, которые напрямую затрагивают страны Европы, больше не будут рассматриваться в ходе текущих дискуссий», — сообщил источник NYT.

Отмечается, что именно после этой встречи Рубио заявил о том, что США выделили в отдельный трек обсуждения украинского урегулирования те вопросы, которые напрямую связаны с Европой и НАТО.

Напомним, что СМИ опубликовали план США по урегулированию конфликта на Украине 20 ноября. Изначально он состоял из 28 пунктов, но после встречи американской и украинской делегаций был сокращен до 22. В частности, он предполагает признание Крыма и Донбасса российскими, официальный отказ Киева от вступления в НАТО, безъядерный статус и сокращение численности ВСУ.